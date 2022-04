Katia Aveiro revela detalhes da festa de aniversário da filha mais nova

A irmã de Cristiano Ronaldo revelou nas redes sociais as primeiras fotografias da festa de aniversário organizada esta quinta-feira, para celebrar um ano da filha mais nova, Valentina.

Valentina completou o primeiro aniversário e, depois de Katia Aveiro ter assinalado a data, decidiu também festejar com os amigos e família, um momento que destacou no Instagram com algumas fotografias e um vídeo.

“Meu ‘mundinho’ cor-de-rosa feito com o meu coração e com todo o meu amor…”, escreveu a empresária na legenda da publicação.

De recordar que, além de Valentina, Katia Aveiro é mãe de Rodrigo, de 18 anos, e José Dinis, de dez anos.