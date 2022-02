Katia Aveiro revela fotos inéditas do parto da filha Valentina

View this post on Instagram

2019 veio com a força toda . Foi dos anos que eu acho que mais emoções eu vivi,concretizei em 2019 um grande sonho da minha vida,ser mãe de novo e para ser perfeito na sua perfeição que é a maternidade veio a experiência de ser mãe desta vez de uma menina,meu Deus,como me completou o pedaço que me faltava.Eu que pensava que sabia o que era amor no seu explendor,o amor pelos filhos é algo inexplicável e a vinda dela veio mais uma vez comprovar que é muito mais do que a gente imagina!! E a vida continua com perguntas,mas uma coisa tenho certeza, do amor que sinto em mim e da vontade de ser ainda mais feliz mesmo nesta imperfeição perfeita que é a vida .E é assim a vida mesmo,poderia ter escolhido muito mais fotos de tantos momentos lindos de 2019,mas estes representam a vida além da nossa vida!!! E sem dúvida nenhuma este dia 27 de agosto de 2019 é o dia que mais uma vez marcou a minha vida para sempre !!! Feliz 2020 gente ,sejam felizes !!!E que abram as cortinas pois outra parte da peça vai continuar !!!❤️