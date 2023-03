Katia Aveiro revela que esteve doente e com “crises de medo”

Katia Aveiro usou as redes sociais para partilhar com os seguidores que esteve doente e que, simultaneamente, teve crises de medo.

Katia Aveiro esteve doente e partilhou com os milhares de seguidores algumas das angústias dos últimos dias: “Esta semana estive bem doente, meu Deus, e como estive: era gripe daquelas bem pesadas, era insónia, eram crises de medo, medo do desconhecido…”, começou por referir a irmã de Cristiano Ronaldo no perfil de Instagram.

“Isto acontece quando algo nos pega e não sabemos bem o que é. E a gente respeita, a saúde ou a falta dela”, defendeu.

“Felizmente, oito dias depois, está tudo bem e só me resta agradecer, sem detalhes”, concluiu Katia Aveiro.