Katia Aveiro revela que namorado quis sexo no primeiro encontro

A declaração ficou viral nas redes sociais. Katia Aveiro revelou que o pai da filha, Alexandre Berttoluci Júnior, quis fazer sexo no primeiro momento em que se conheceram.

Sem papas na língua e com uma linguagem que surpreendeu os adeptos mais fiéis: Katia Aveiro escreveu no perfil de Instagram que o namorado, Alexandre Bertolucci Júnior, quis logo sexo no primeiro encontro e… numa cavalariça. “Ias-me mostrar os cavalos e quiseste logo montar” escreveu, sem pudores, a irmã de Cristiano Ronaldo.

A história, essa, tem três anos. “Conheci-te em 2017 num terreno no meio do nada a 10.000 km da minha casa . Nosso primeiro beijo foi numa cavalariça, ias-me mostrar os cavalos e quiseste logo montar. Nossa primeira noite juntos eu tava no banho no quarto de hotel e saio a pensar que estava sozinha e lá estavas tu sentado no sofá à minha espera para conversar… ( até hoje não sei a volta que deste ao rapaz da recepção para te dar uma dupla chave do meu quarto 😅) Aliás, sei mais ou menos mas nem vou falar”, lembra.

“Começamos a viver metade juntos e metade separados eu que não queria pêlos de homem no banheiro e tu com medo de trazer tuas roupas para lá ficar ( eu e tu no fundo sabíamos que não havia mais volta a dar). Sabes que data é hoje meu amor? Dois anos e eu ia dentro do avião a caminho do Guarujá para te reencontrar pela segunda vez e aquele frio na barriga ainda hoje eu tenho. É maravilhoso ser louca por ti. Amo as tuas imperfeições, amo o teu jeito de ser”.

E Katia tem um desejo. “Ainda não fui pedida em casamento, mas só aceito o pedido se for numa cavalariça, senão não dá, melhor deixar como tá, lá na frente a gente decide. Moramos juntos e já somos namorado e namorada, já temos uma família juntos, não somos perfeitos mas a gente se encaixa na perfeição. E o importante é o amor o respeito o companheirismo e a liberdade para cada um ser o que é, e na consequência aprender um com o outro”.

A paixão continua no ar. “Ainda sou louca por ti, ainda sinto o frio na barriga, nossa história é para lá de hilariante, a gente já está construindo uma família, já temos a nossa Valentina e os meus meninos que também são teus e temos uma vontade desmedida de ser feliz, por isso a gente ainda ri muito junto, a gente olha para a mesma direção a gente dança junto escuta as mesmas canções canta juntos e espero que seja por muitos anos. Te amo muito meu amor… (não conto mais sobre a nossa história ) senão ainda chamam a gente se malucos. Sejam felizes gente nunca é tarde”, concluiu a irmã de CR7.