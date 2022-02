Katia Aveiro surpreende mãe e irmã em jantar de gala: “Alguém ficou sem reação”

Katia Aveiro surpreendeu, este domingo, 21 de novembro, a mãe, Dolores Aveiro, e a irmã, Elma, durante o jantar de uma gala solidária na Madeira.

A irmã de Cristiano Ronaldo viajou desde o Brasil, onde vive, até à Madeira para apanhar de surpresa a família que estava numa cerimónia solidária. A também empresária aproveitou para cantar.

“Alguém ficou sem reação ao ver a Katinha entrar”, escreveu Katia Aveiro no InstaStories, ferramenta do Instagram, partilhando uma fotografia de Elma Aveiro visivelmente emocionada.

Assim que chegou à gala, a irmã do craque português confessou que valeu a pena fazer tantos quilómetros para estar no evento, que aconteceu no Pestana Casino Park.

“Valeu a pena fazer 10.000 km em 24 horas para estar nesta festa e sentir o coração cheio de gratidão por dar e receber. Obrigada”, pode ler-se na publicação que fez no perfil de Instagram.