Katia Aveiro lembra a viagem que mudou a sua vida

Katia Aveiro partilhou, este domingo, a viagem a Bali, na Indonésia, que lhe mudou a vida. “Ganhei outra visão do que realmente é preciso para ser feliz”, afirmou.

A irmã de Cristiano Ronaldo explicou aos seguidores o momento da sua vida em que tudo mudou e ganhou coragem para tomar decisões que estavam pendentes há algum tempo por ter medo de falhar.

“E se vos contar que quando estive neste lugar espiritual há quase três anos, (que fui sozinha sem conhecer ninguém porque no meu coração eu sentia que precisava encontrar-me num lugar tão cheio de gente agradecida) um lugar cheio de energias e histórias místicas e reais, prometi a mim mesma que não regressaria a Portugal da mesma maneira que saí e sem que eu desse conta, voltei renovada, voltei com uma lição aprendida, e com o passar dos dias fui entendendo certos propósitos do meu viver”, contou a empresária, no Instagram.

Assim que chegou da viagem, a cantora tomou a decisão de viajar para o Brasil. “15 dias depois estava de viajem para o Brasil e no primeiro dia que pisei solo gaúcho, permiti aceitar a mudança, permiti a abertura de um cadeado, que teimava a não deixar abrir, permiti ser feliz sem julgamentos e sem desculpas, permiti mudar de vida […] hoje eu entendo tantas coisas, ganhei um amor que me rejuvenesceu a alma, ganhei uma filha (que estava no meu destino aguardando a minha coragem) uma luz um alento na minha vida que veio se juntar ao meus outros dois amores”, prosseguiu.

Hoje em dia, a artista percebe que a sua vida precisava desta mudança. “Ganhei outra visão do que realmente é preciso para ser feliz, me permiti mais uma vez reconstruir um novo caminho, pessoal e profissional. Permiti aceitar o fim de um ciclo e o início de outro e aprendi que, às vezes, a gente ao deixar pessoas e certas coisas para trás não quer dizer que a gente deixa de gostar mas que podemos viver sem elas e ser mais livres tal como merecemos”, concluiu.

LEIA TAMBÉM: