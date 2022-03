Katia Aveiro recorda viagens que fez como cantora

Katia Aveiro fez questão de partilhar publicamente com os seus seguidores algumas das viagens que fez como cantora, revelando o seu destino favorito.

A irmã de Cristiano Ronaldo antes de assentar com empresária em Gramado, no Brasil, onde toma conta do restaurante da família Aveiro, viveu durante muitos anos uma carreira como cantora.

Ao longo do seu percurso profissional, a artista passou por diversos sítios no mundo, tal como confessou no Instagram. “E esta recordação de uma das minhas viagens pelo mundo! Quando fazia dos ‘shows’ o meu dia-a-dia e quando o aeroporto era tantas vezes a minha casa”, lembrou.

https://www.instagram.com/p/B_8dowlnERL/

“Já dei quase a volta ao mundo. Já fui à Austrália, Canadá, Estados Unidos, Porto Rico, Honduras, França, Espanha, Luxemburgo, Suíça, Cuba, Argentina, Inglaterra, Alemanha, Turquia, Itália, Brasil, Grécia, Rússia, Indonésia”, enumerou.

Contudo, os sítios que a agora empresária mais gostou de visitar foram Cuba e Austrália. “E vocês se tivessem que ir a um destes se não foram! Qual seria? Gostei mais de Cuba e Austrália”, rematou.

