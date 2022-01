Katia Aveiro: “Vou denunciar e expor todos os pedintes sem noção”

A irmã de Cristiano Ronaldo criticou os “pedintes sem noção” que enviam mensagens a “pedir pagar dívidas”.

Katia Aveiro destacou numa publicação do Instagram a “falta de respeito e consideração” dos internautas que enviam pedidos inusitados e afirmou que não é “casa de caridade” ou “salvadora da Pátria”.

“É inadmissível que, todos os dias, enviem pedidos sobre pagar dívidas dos outros e assuntos não relacionados com a minha pessoa. Falta de respeito e falta de noção total. Limite e respeito não existem. Não sou Banco, luto pelo meu trabalho, a minha página e os contactos que aqui estão são de trabalho. Não sou casa de caridade, nem sou a salvadora da Pátria”, referiu.

“Não sou rica. Eu trabalho e vou continuar a trabalhar. Façam o mesmo e respeitem o meu trabalho e quem trabalha comigo… Atingi o meu limite. Vou começar a denunciar e a expor todos os pedintes sem noção”, acrescentou.

A empresária sublinhou ainda que não é a secretária do internacional português. “Querem falar com ele, ou com quem for, enviem mensagem para a página dele. Já chega de falta de respeito, pelo meu trabalho”.

“A minha página é de uma pessoa normal que está a lutar pelos seus objetivos. Eu não sou o Ronaldo, nem jogo na Juventus. Sou a irmã dele que está a fazer o caminho dela. Respeitem, por favor”, completou.