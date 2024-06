Katy Perry acusada de tomar antidiabéticos para emagrecer

Cantora norte-americana surge mais magra na promoção da nova música, “Woman’s World”, e é acusada de tomar fármacos antidiabéticos.

“Smile” foi o último álbum de estúdio de Katy Perry, em 2020. Quatro anos depois, a cantora norte-americana, de 39 anos, prepara-se para lançar um novo projeto, antecipado pelo single “Woman’s World”, que chega às plataformas digitais no dia 11 de julho.

Na promoção do tema, a intérprete surge mais magra, característica que não passou despercebida aos olhos dos fãs, que a acusaram de recorrer a fármacos antidiabéticos para ajudar no processo de emagrecimento. A compositora não confirmou ou desmentiu as acusações.

Num outro vídeo, os seguidores mostraram-se desagrados com o facto de Perry ter aceite trabalhar com Dr. Luke, acusado por Kesha de abusos sexuais. O produtor, de 39 anos, já tinha trabalhado com a artista noutros temas, como “I Kissed a Girl” ou “California Gurls”.