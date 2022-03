Katy Perry não vai organizar baby shower do primeiro filho

Katy Perry estava a planear organizar a festa que antecede nascimento do seu bebé, mais conhecida como “baby shower”. Contudo, devido à Covid-19, a cantora acredita que já não vai fazer nada.

Depois de ter anunciado publicamente que está grávida do primeiro filho, a intérprete tem partilhado alguns momentos desta sua experiência com os seguidores, através das redes sociais.

Desta vez, a artista, de 35 anos, confessou, num direto no perfil de Facebook, que não acredita que a festa vá acontecer. “Sei que nem todas as pessoas têm uma lua-de-mel ou um baby shower, mas eu não tenho a certeza se vou conseguir fazer isso”, afirmou.

Katy Perry adiantou que está tudo em suspenso devido à pandemia. “Estou apenas a viver um dia de cada vez. Mas continuarei grata. Quero dizer, agora sou grata, mas há muita coisa a acontecer”, prosseguiu.

O primeiro filho da cantora é fruto do relacionamento amoroso com Orlando Bloom, de 43 anos. Recorde-se que as suspeitas de que a artista estaria noiva surgiram em fevereiro do ano passado.

