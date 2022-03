Katy Perry sobre o crescimento da filha: “Começou gatinhar e já tem um dente”

Após o nascimento da filha, Katy Perry destacou o crescimento da bebé, contando que já gatinha e tem o primeiro dente.

A experienciar a maternidade pela primeira vez em agosto do ano passado, a cantora revelou, em entrevista com o radialista Ryan Seacrest, no podcast “On Air With Ryan Seacrest”, alguns detalhes sobre o crescimento da filha, Daisy Dove.

“Começou gatinhar e já tem um dente”, contou a artista, referindo ainda que acredita que a filha terá dentes idênticos aos seus.

Recorde-se que Daisy é a primeira filha em comum de Katy Perry e de Orlando Bloom. No entanto, o ator tem outro filho, Flynn, de nove anos, do casamento terminado com Miranda Kerr.