Katy Perry revela que pensou suicidar-se após ter terminado com Orlando Bloom

Katy Perry revelou que pensou em suicidar-se, em 2017, depois ter terminado temporariamente com Orlando Bloom. “Provavelmente, tinha saltado”, garantiu a cantora.

Grávida pela primeira vez, a intérprete, de 35 anos, abriu o livro sobre uma das fases mais negativas que teve na vida. A artista tinha acabado o namoro e o álbum não tinha tido muito sucesso.

“Afundei-me. Tinha dado muito e literalmente quebrou-me ao meio. Tinha terminado com o meu namorado”, recordou Katy Perry à rádio SiriusXM. “A gratidão foi provavelmente aquilo que me salvou a vida, porque se não a tivesse encontrado tinha mergulhado na minha própria tristeza e provavelmente tinha saltado”, adiantou.

A gratidão salvou-lhe a vida e, segundo a cantora, tem sido o seu grande pilar. “Encontrei forma de estar grata. Se as coisas se tornam muito difíceis eu digo: ‘estou grata’, ainda que esteja mal. A esperança sempre foi uma opção para mim, pela minha relação com Deus. Algo que é maior do que eu”, adiantou.

A intérprete está grávida de uma menina que é o primeiro fruto da relação com Orlando Bloom. Os dois anunciaram publicamente a boa-nova em março. Recorde-se que os dois estão noivos desde de fevereiro do ano passado.

