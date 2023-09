Kayky Brito recebeu alta dos cuidados intensivos

Após ter sido atropelado por um motorista TVDE no Rio de Janeiro, Brasil, o ator Kayky Brito já recebeu alta dos cuidados intensivos.

Na madrugada de sábado, 2 de setembro, o ator brasileiro Kayky Brito, de 34 anos, foi brutalmente atropelado. O acidente aconteceu quando Kayky estava a conviver com uns amigos, na Barra da Tijuca, e acabou por ser abalroado por um motorista de TVDE.

O ator esteve 20 dias a lutar pela vida, chegando, inclusive a estar “sedado”, durante 48 horas, após a realização de vários “procedimentos cirúrgicos”.

A mãe do artista, Sandra Brito, em conjunto com o hospital onde Kayky se encontra internado, emitiu um comunicado com novos detalhes acerca do estado de saúde do ator.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”, referiram.

Kayky Brito integrou o elenco de várias telenovelas de sucesso, como “Chocolate com Pimenta” ou “Cobras & Lagartos”. No primeiro comunicado, divulgado pela assessoria de imprensa do ator, era possível perceber que o ator havia sofrido vários traumatismos corporais.