Kelly Bailey celebra aniversário num almoço romântico com Lourenço Ortigão

Kelly Bailey deu início os festejos dos 23 anos com um almoço acompanhada por Lourenço Ortigão.

Com as celebrações ainda no início, a atriz, que completa 23 anos esta sexta-feira, 19 de fevereiro, desfrutou de um almoço romântico com o também ator, de 31, como o casal revelou nas redes sociais.

“Aniversariante com demasiadas chamadas telefónicas”, pode ler-se num vídeo gravado por Lourenço Ortigão e publicado no próprio Instagram.

Apesar de não conseguir fazer festa de aniversário devido ao confinamento, Kelly Bailey revelou que a data foi assinalada à meia-noite através de uma videochamada, como a própria partilhou nos Stories.

Recorde-se que a dupla de atores começou a namorar no final de 2017, durante as gravações da novela “A Herdeira”, da TVI. Contudo, o casal apenas assumiu a relação na Festa de verão da TVI, em 2018.