Kelly Bailey e o contágio do pai com covid-19: “É injusto viver com esse peso”

Kelly Bailey admitiu, esta sexta-feira, 29 de janeiro, que depois de ter tido covid-19 contagiou o pai. A atriz lamentou o sucedido, mas garante que não pode sentir essa culpa.

Depois de ter recuperado da covid-19, a atriz da TVI voltou à televisão, no programa “Dois às 10”. Em conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, a namorada de Lourenço Ortigão começou por lembrar os sintomas, que a fizeram ficar em isolamento no Natal e Ano Novo.

“Os meus sintomas não foram aquilo que eu estava à espera de que fossem, de covid-19, foram mesmo de gripe. Não havia tosse, não havia dor nos pulmões”, recordou.

Kelly Bailey acabou por, inadvertidamente, passar o vírus ao pai. “Ele também apanhou. Foi o dia 31 de dezembro, queria mascarar-me, pus uma peruca, mas como estava com muita febre não deu para mais”.

“Foi uma grande surpresa porque eu estava a ser testada todos os dias, estava a ter todos os cuidados possíveis”, garantiu.

Sobre a transmissão do novo coronavírus ao pai, a intérprete lembrou que é impossível controlar, ao desconhecer a doença. “É algo que não podemos controlar. Não podemos sentir essa culpa. É injusto viver com esse peso”, rematou a atriz da TVI.