Kelly Bailey declara-se a Lourenço Ortigão durante passeio de barco

Kelly Bailey aproveitou o feriado do 25 de abril para passear de barco com alguns amigos e dedicou-se ao companheiro, Lourenço Ortigão.

Através das histórias do Instagram, a atriz mostrou-se divertida ao lado de Carolina Carvalho e aproveitou para se declarar ao namorado: “Amo-o tanto”.

Segundo avançou o “Holofote”, David Carreira não marcou presença no passeio, porque estava, a trabalho, no Porto.

Recorde-se que o casal conheceu-se em 2004, durante as gravações da telenovela “A Única Mulher”, da TVI, e anunciaram, no início deste ano, que estão à espera do primeiro filho. O sexo da criança ainda é desconhecido.

Recorde-se que, entretanto, a atriz está de volta à ficção no projeto da plataforma de “streaming” Netflix “Rabo de Peixe”, que começou a ser gravado em maio de 2022, na ilha de São Miguel. Este “thriller” conta a história de quatro amigos cuja vida sofre uma reviravolta quando uma tonelada de cocaína dá à costa. A Netflix estreia a série no próximo dia 26 de maio.