Kelly Bailey faz 24 anos e celebra com três festas

Kelly Bailey fez 24 anos e celebrou o aniversário com várias festas: com os amigos, junto do namorado, Lourenço Ortigão e, finalmente, com a família.

Kelly Bailey contou na gala da TVI como festejou o seu 24.º aniversário. A atriz começou a comemorar a meia-noite “com amigos”, seguiu-se a preparação da festa com o namorado, Lourenço Ortigão e, neste domingo, ia “juntar-se à família”.

“Não encaro esta gala como um dia de trabalho. A TVI acompanha-me mais do que a minha família”, afirmou à N-TV.

O vestido, esse, foi aprovado pelo ator. “O Lourenço aprovou o visual e também gostou de me ver sem o vestido”, brincou, em conversa com os jornalistas.