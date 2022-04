Kelly Bailey faz nova mudança de visual e encanta os fãs

Kelly Bailey voltou a apostar na mudança e arrojou com um novo corte de cabelo que deixou os seus fãs apaixonados.

Depois de em agosto passado a atriz, de 23 anos, ter mudado a cor do cabelo agora deixou crescer uma franja que lhe dá um toque especial.

A artista partilhou imagens no seu perfil de Instagram que não deixaram ninguém indiferente.

“Se eu já preferia a Kelly loira…Então com franja, é mesmo a cena dela!”, “Lindaaaaa” Gosto imenso da franja!” ou “E não é que tem mesmo uma linda fraginha” são alguns dos elogios deixados pelos internautas.

Recorde-se que Kelly Bailey já tinha levantado a ponta do véu num “instastorie”, ferramenta do Instagram, no qual perguntou quem achava que a franja era falsa. Mais tarde, a intérprete confirmou que o corte de cabelo era verdadeiro com a partilha de uma imagem que legendou com: “Acuse-se quem disse que a franja era falsa!! mais de 25mil pessoas erraram”.