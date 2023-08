Kelly Bailey mostra-se devastada com os incêndios no Havai

Kelly Bailey esteve em Maui, no Havai, no ano passado. A atriz reagiu com tristeza pelos incêndios que destruíram a ilha havaiana.

No ano passado, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão estiveram de férias, juntos, em Maui, uma das ilhas do arquipélago do Havai. Nos últimos dias, a ilha havaiana tem sido afetada por incêndios florestais e muitos turistas e residentes têm sido evacuados do local. Até ao momento, foram contabilizadas 93 mortes e o património da ilha tem danos irreversíveis e profundos.

Face ao desastre, a atriz, nas redes sociais, reagiu com tristeza e mostrou-se devastada pelas notícias que têm sido atualizadas.

“É devastador ver o que está a acontecer em Maui. O meu coração dói por Maui e por todos os afetados por este trágico desastre”, escreveu Kelly.

Acompanhada da sua mensagem, a atriz partilhou um álbum de fotografias da sua estadia no Havai.

Recentemente, o companheiro de Kelly Bailey, o também ator Lourenço Ortigão, celebrou o aniversário, data que foi assinalada pela namorada. “A celebrar a vida que é ainda mais bonita partilhada contigo meu amor!”, escreveu.