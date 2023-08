Kelly Bailey partilha nova fotografia com o filho

Kelly Bailey utilizou as redes sociais para partilhar um novo registo com o filho, Vicente Blue, ao colo. O menino tem um mês.

Kelly Bailey está completamente rendida à maternidade. Nas redes sociais, a atriz, de 25 anos, tem partilhado vários registos do filho, Vicente Blue. Esta segunda-feira, 14 de agosto, partilhou uma imagem com o rebento ao colo.

Este é o primeiro filho da atriz e do companheiro, Lourenço Ortigão, que também tem mostrado ser um “pai babado”. Para agradecer as mensagens de aniversário, o ator partilhou uma imagem com Vicente, equipados a rigor, e deixou a seguinte legenda: “34 anos de Lourenço, um mês de Vicente. Impossível imaginar um dia mais perfeito do que este. Obrigado por todas as mensagens (prometo que vou respondendo com calma), por tudo o que proporcionaram, por toda a onda de amor que me enviaram neste dia. 9 de agosto de 2023 vai ficar na minha memória como um dos anos mais especiais de sempre. Foi um super dia de anos, obrigado!”.

Com os fogos no Havai, Kelly Bailey também utilizou as redes para se mostrar devastada com a situação. “É devastador ver o que está a acontecer em Maui. O meu coração dói por Maui e por todos os afetados por este trágico desastre”, escreveu.