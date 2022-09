Kelly Baron e Pedro Guedes simulam sexo em direto e deixam Sónia Araújo e Jorge Gabriel sem reação

Kelly Baron e Pedro Guedes simularam posições sexuais durante o programa das manhãs da RTP1 “Praça da Alegria” e deixaram Sónia Araújo e Jorge Gabriel sem reação.

Durante um desafio do matutino da estação pública, o casal tinha de rebentar um balão só com os corpos, sem utilizar as mãos. Kelly Baron e Pedro Guedes acabaram por utilizar posições sexuais.

Tanto Sónia Araújo como Jorge Gabriel mostraram-se sem reação ao que estava a acontecer na parte final da emissão do programa das manhãs.

“Ele quis aproveitar”, disse Kelly Baron no final do jogo, entre gargalhadas. “Pedro a ser Pedro”, atirou Sónia Araújo.