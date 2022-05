Kelly Baron está de luto pela morte do avô

Kelly Baron atravessa um momento de dor, pois o seu avô perdeu a vida esta terça-feira, 24 de maio. A notícia foi avançada pela própria nas redes sociais.

A companheira de Pedro Guedes, concorrente do “reality show” “Big Brother – Desafio Final”, na TVI, publicou um vídeo com imagens do avô e escreveu um pequeno texto.

“Avôzinho, despeço-me de você com muita dor e tristeza e com a certeza de que este é o dia mais triste da minha vida. Guardo as memórias que vivi ao seu lado no fundo do meu coração para mantê-las as mais vivas possíveis dentro de mim. Saudade eterna! 24.05.2022”, lamentou.

Na secção de comentários foram vários os internautas que deixaram mensagens de força e pesar a Kelly Baron. “Muita força querida Kelly” ou “um grande beijinho minha querida”, são alguns exemplos das palavras deixadas pelos seguidores.