Kelly Baron partilha fotografias do parto: “Não sabemos mais viver sem ti”

Há uma semana, a vida de Kelly Baron e Pedro Guedes mudou para sempre. No Instagram, a recém-mamã revelou detalhes sobre o parto do filho.

No passado dia 22, Kelly Baron e Pedro Guedes deram as boas-vindas ao filho. No Instagram, a mãe partilhou algumas fotografias inéditas e contou detalhes sobre o parto.

“Bem-vindo meu filho Miguel Guedes Baron. Nasceu no dia 22 de junho às 23h04, parto natural como sonhei, foi lindo!”, escreveu.

“A tua vinda ao mundo só mostrou o amor mais puro e infinito, não sabemos mais viver sem ti. Estamos tão felizes, a curtir cada momento, nós os três. Obrigada a todos pelas mensagens de carinho”, acrescentou.

O casal conheceu-se no “Big Brother Vip”, transmitido pela TVI em 2013. Pedro Guedes já tem uma filha, Gabriela, de 15 anos, fruto da relação anterior com Telma Santos.