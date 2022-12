Kendrick Lamar explica motivo pelo qual se “desligou” das redes sociais

Kendrick Lamar confessou que não é grande adepto das redes sociais e até é bastante “desligado” desse universo.

Em declarações ao jornal “New York Times”, o intérprete revelou qual o motivo que o leva a estar mais afastado no mundo digital. “As minhas redes sociais, grande parte do tempo, estão ‘desligadas’”, começou por referir.

“Não sou daquele tipo de pessoa que pensa ‘sim, eu sei que sou muito bom’. Sei que a razão pela qual sou tão bom é porque Deus abençoou-me com talento para executar, e no momento em que te começas a perder no teu ego, é aí que começas a ir abaixo”, atirou ainda.

De notar que na sua página oficial do Instagram, o músico tem apenas uma publicação de cariz profissional.