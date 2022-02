Kevin Hart vai ser pai pela quarta vez

A família de Kevin Hart vai aumentar pela quarta vez. A mulher do humorista, Eniko Parrish, está grávida do segundo filho em comum do casal.

A novidade foi anunciada esta terça-feira nas redes sociais de Eniko, que partilhou uma fotografia da barriga de grávida no perfil de Instagram.

“Bebé número dois. No meio de tudo contamos com uma benção e não podíamos estar mais agradecidos! Em breve, seremos uma família de seis”, escreveu a companheira do humorista.

https://www.instagram.com/p/B-ISY5dDbsO/

Recorde-se que Kevin e Eniko Hart já são pais de Kenzo, de dois anos. Recorde-se que o artista também é pai de Heaven, de 15 anos, e Hendrix, de 12, do casamento anterior com Torrei.