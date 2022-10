Kevin Spacey ilibado das acusações de abuso sexual

Kevin Spacey foi ilibado das acusações de abuso sexual por um tribunal, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O ator foi acusado por Anthony Rapp.

O intérprete, de 63 anos, recebeu uma ação por parte do colega de profissão que alegava que Spacey tinha tentado abusar sexualmente de Rapp num apartamento depois de uma festa, em 1986.

Agora, um júri declarou que o ator está inocente e não vai ter pagar os 41 milhões de euros que Rapp tinha pedido como indemnização referentes aos danos causados pelo alegado crime sexual.

O processo levou três semanas a ser resolvido. Lembre-se que, depois das acusações terem sido tornadas públicas, Kevin Spacey perdeu o lugar de protagonista que tinha na série “House of Cards” (Netflix).

O testemunho de Anthony Rapp apareceu publicamente na sequência do movimento Me Too. Além de Rapp, o ator também foi acusado por outras caras conhecidas de crimes sexuais, nos últimos anos.