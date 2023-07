Kevin Spacey reage à ilibação de crimes de abuso sexual

Acusado de crimes de abuso sexual, Kevin Spacey foi declarado inocente. Na saída do tribunal, o ator falou à imprensa, nas primeiras palavras após o julgamento.

Esta quarta-feira, dia 26 de julho, Kevin Spacey foi considerado inocente perante as acusações que enfrentava de abuso sexual. Após o veredicto final, o ator falou à imprensa na saída do tribunal Southwark Crown, em Londres.

Emocionado, Kevin Spacey agradeceu às pessoas que ficaram do seu lado, à equipa do tribunal e aos jurados que o inocentaram. “Imagino que muitos de vós consigam entender que há muito para processar depois do que aconteceu hoje. Gostaria de dizer que sou extremamente grato ao júri por ter dedicado o seu tempo para examinar todas as provas e todos os fatos cuidadosamente antes de chegarem a esta decisão e estou honrado com o resultado de hoje”, começou por referir.

“Também quero agradecer à equipa deste tribunal, à segurança e a todos aqueles que cuidaram de nós ao longo de todos estes dias. À minha equipa jurídica, Evan Lowenstein e Lucy por estarem aqui todos os dias, e isto é tudo o que tenho a dizer neste momento. Muito obrigado”, terminou o ator.

Kevin Spacey estava a lutar na justiça para responder sobre alegadas agressões sexuais a quatro homens, entre 2001 e 2013.