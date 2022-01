Perante polémica, Khloé Kardashian revela vídeo do corpo ao natural

Khloé Kardashian revelou um vídeo do corpo “sem retoques”, após uma das assistentes da empresária ter partilhado uma fotografia em biquíni, que acabou por ser apagada.

A “socialite” norte-americana foi criticada depois de um membro da equipa que gere as contas nas redes sociais da empresária ter publicado, por engano, uma fotografia sem edição, em que surge de biquíni.

No entanto, após a imagem ser eliminada, Khloé Kardashian optou por reagir às polémicas, partilhando no perfil de Instagram, esta quarta-feira, alguns vídeos em que mostra o corpo.

“Esta sou eu e o meu corpo sem retoques e sem filtros. A foto que foi publicada esta semana, é linda. Mas, como alguém que lutou com a imagem corporal durante toda a vida, quando alguém tira uma foto tua que não é lisonjeira, com má iluminação, ou que não captura o teu corpo da forma que fica depois de se trabalhar tanto para chegar a este ponto – e depois compartilha com o mundo – deves ter todo o direito de pedir que não seja compartilhado – independentemente de quem sejas”, começou por escrever.

“A pressão e o julgamento constantes durante toda a minha vida para ser perfeita e atender aos padrões dos outros sobre como deveria ser foram insuportáveis. ‘Khloé é a irmã gorda’, ‘Khloé é a irmã feia’, ‘o pai dela não deve ser o seu pai verdadeiro porque ela parece muito diferente’, ‘a única maneira que ela poderia ter perdido aquele peso deve ter sido através de uma cirurgia’. Devo continuar?” acrescentou, referindo-se a comentários que já lhe foram dirigidos.

Khloé Kardashian destacou que não é “perfeita”, mas tenta ser o “mais honesta possível e com empatia e gentileza”. No entanto, assumiu que “é quase insuportável tentar viver de acordo com os padrões impossíveis que o público estabeleceu”, referindo que cada fotografia nas redes sociais é analisada aos “mínimos detalhes” e “ridicularizada à exaustão”.

“Nunca te acostumas a ser julgada, excluída e informada de como és pouco atraente, mas digo: se ouvires alguma coisa que seja nesse sentido, começarás a acreditar. Este é um exemplo de como fui condicionada a sentir que não sou bonita o suficiente apenas por ser eu mesma”, continuou.

“Adoro um bom filtro, uma boa iluminação e uma edição aqui e ali. Da mesma forma que coloco um pouco de maquilhagem, faço as unhas ou uso um par de saltos altos para me mostrar da maneira que quero ser vista. E é isso exatamente o que continuarei a fazer sem me desculpar. O meu corpo, a minha imagem e como eu escolho olhar e o que quero compartilhar é a minha escolha. Não cabe a ninguém decidir ou julgar o que é aceitável ou não”, completou.