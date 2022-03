Kim Kardashian partilha foto com Kanye West após os rumores de separação

Kim Kardashian partilhou nas redes sociais uma foto com Kanye West, este domingo, afastando os rumores de que o estariam separados na sequência das recentes polémicas.

O casal esteve junto durante um fim de semana na natureza com a família e com amigos em comum depois de o “rapper” ter revelado publicamente que está há dois anos a tentar divorciar-se e acusar a “socialite” de o tentar internar numa clínica psiquiátrica.

Recorde-se que Kim Kardashian chorou no primeiro confronto com Kanye West depois das declarações polémicas do artista.

O casal tem cinco filhos em comum, North, de sete anos, Saint, de quatro, Chicago, de dois, e Psaml, de um.

