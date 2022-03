Kit Harington e Rose Leslie de “A Guerra dos Tronos” já foram pais

Kit Harington e Rose Leslie já foram pais do primeiro filho em comum. O casal de atores de “A Guerra dos Tronos” foi fotografado com o recém-nascido.

Depois de se terem casado em 2018, os dois intérpretes estão a viver dias de grande felicidade com a chegada do primeiro filho. Os atores de “A Guerra dos Tronos” foram fotografados com o bebé, em Londres, Inglaterra.

Um representante do ator já confirmou a boa-nova ao “E!”, revelando que o casal está “muito feliz”. Lembre-se que Kit Harington e Rose Leslie revelaram, em setembro do ano passado, que estavam a preparar-se para ser pais pela primeira vez.

Os dois conheceram-se nas gravações da segunda temporada da mediática série “A Guerra dos Tronos”. Durante três temporadas da série, os atores chegaram mesmo a dar vida a um casal (“Jon Snow” e “Leslie Ygritte”).