Klara Castanho quebra silêncio após relato de violação, gravidez e adoção

Klara Castanho, atriz brasileira de 21 anos, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo emocionante sobre os últimos dias.

Recorde-se que a intérprete escreveu um pesado testemunho de violação repetida e culminou numa gravidez. O bebé foi depois entregue para adoção.

“Os últimos dias não foram fáceis, mas eu queria vir aqui para agradecer cada palavra de amor, de afeto e de acolhimento que recebi e venho recebendo. Todo esse carinho tem sido muito importante para mim e eu precisava dividir a minha gratidão com vocês. Obrigada do fundo do meu coração”, começou por escrever.

“Eu sei que muitos de vocês estão preocupados comigo, mas quero dizer que me estou a cuidar, a fazer acompanhamento psicológico e sigo cercada de profissionais que estão a trabalhar para a preservação dos meus direitos”, acrescentou.

“Quero agradecer à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de profissão, aos fãs que me acompanham e, também, à imprensa séria e responsável, que me respeitou durante este momento. Com amor, Klara Castanho”, concluiu.