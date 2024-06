Kourtney Kardashian deixa mensagem especial a Travis Barker

O Dia do Pai celebrou-se este domingo, 16 de junho, nos Estados Unidos e Kourtney Kardashian declarou-se ao marido e pai do filho mais novo.

Kourtney Kardashian utilizou o Instagram para deixar uma carinhosa mensagem ao marido e pai do filho mais novo.

A socialite compilou algumas fotografias de Travis Barker com o pequeno Rocky, de sete meses, e escreveu: “Feliz Dia do Pai. Mais do que grata pelo pai que és para o nosso filho e para todos os nossos filhos. És tu quem nos mantém seguros e protegidos e cuida de nós. Ter uma família contigo é o paraíso. Feliz em celebrar-te!”.

Vale recordar que Kourtney Kardashian, de 45 anos, é também mãe de Mason, de 14, Penelope, de 11, e Reign, de 9. As três crianças são fruto do relacionamento terminado com Scott Disick.