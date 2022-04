Kourtney Kardashian e Travis Barker deram o nó em Las Vegas

Uma capela e Elvis no comando. Foi assim a cerimónia que uniu Kourtney Kardashian e Travis Barker, em Las Vegas. A socialite partilhou ainda imagens do casamento, mesmo que sem licença e informal, com o baterista.

“Encontrei isto no rolo da minha câmara. Era uma vez, numa terra muito, muito distante (Las Vegas), às 02h00 da manhã, depois de uma noite épica e um pouco de tequila, uma rainha e o seu belo rei que se aventuraram na única capela aberta com um Elvis e casaram-se (sem licença). A prática leva à perfeição”, afirmou a irmã de Kim Kardashian.

A imprensa internacional já tinha atirado que os dois se tinham casado após a cerimónia dos Grammy, esta segunda-feira, 4 de abril, contudo Kourtney Kardashian só confirmou a notícia esta quarta-feira, 6 de abril.