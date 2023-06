Kourtney Kardashian partilha fotografias da “barriguinha” nas redes sociais

Kourtney Kardashian recorreu às redes sociais para partilhar registos da “barriguinha”, após ter anunciado que estava grávida do marido, Travis Barker.

Kourtney Kardashian recorreu às redes sociais para partilhar novos registos da gravidez. “Doce verão”, escreveu na legenda.

A publicação já conta mais mais de dois milhões de gostos e centenas de comentários. Posteriormente, a mais velha do clã Kardashian anunciou que estava à espera de um menino.

“Mal posso esperar para conhecer este novo neto lindo! Que benção! Parabéns Travis e Kourt”, assinalou Kris Jenner, mãe de Kourtney.

Recorde-se que Kourtney Kardashian, de 44 anos, anunciou, durante o concerto do companheiro, Travis Barker, que estava à espera do primeiro filho em comum com o músico: “Travis, estou grávida”, podia ler-se no cartaz feito pela própria.

Travis é pai de Landon, de 19 anos, e Alabama, de 17 anos, de um relacionamento terminado com Shanna Moakler. Já Kourtney é mãe de três, frutos da relação com Scott Disick: Mason, de 13 anos, Penelope, de dez anos, e Reign, de oito.