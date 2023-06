Kourtney Kardashian partilha primeiros registos da gravidez

Após ter anunciado a gravidez no concerto do companheiro, Travis Barker, Kourtney Kardashian partilhou algumas fotografias carinhosas da “barriguinha”.

“Sobrecarregada de gratidão e alegria pela benção e plano de Deus”, escreveu Kourtney Kardashian na legenda das fotografias onde mostra a “barriguinha”.

A mais velha do clã Kardashian anunciou, durante o concerto do companheiro, Travis Barker, que estava à espera do quarto filho: “Travis, estou grávida”, podia ler-se no cartaz feito pela própria.

A inspiração para o cartaz veio do videoclipe do hit de 1999 dos Blink-182, “All The Small Things”, no qual uma fã pode ser vista segurando uma placa que também diz: “Travis, estou grávida”.

Nas imagens, partilhadas nas redes sociais, é possível ver Travis Barker radiante com esta nova fase.

Uma fonte revelou à “People” que Kourtney, de 44 anos, não podia estar mais animada com a gravidez: “Ela chorou de felicidade quando contou à família. Todos eles já sabem há algum tempo”.

“Toda a gente está feliz por ela. A Kourtney mal pode esperar para ser mãe novamente. Os filhos mais velhos também estão entusiasmados com a chegada do bebé”, acrescentou.

Travis é pai de Landon, de 19 anos, e Alabama, de 17 anos, de um relacionamento terminado com Shanna Moakler. Já Kourtney é mãe de três, frutos da relação com Scott Disick: Mason, de 13 anos, Penelope, de dez anos, e Reign, de oito.

Recorde-se que a notícia chega após Kourtney ter revelado, no confessionário do programa “The Kardashians”, que tinha interrompido os tratamentos de fertilidade: “Nós encerramos oficialmente a fertilização in vitro. (…) “Amávamos ter um bebé mais do que tudo, mas realmente acredito no que Deus tem reservado para nós. Se for um bebé, acredito que acontecerá”.