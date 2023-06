Kourtney Kardashian revela que está grávida a meio do concerto

A mais velha das irmãs Kardashian, Kourtney, contou ao marido Travis Barker que estava grávida em pleno concerto.

Kourtney Kardashian, a mais velha do clã, de 44 anos, casou-se no ano passado com Travis Barker, baterista da banda Blink-182. O desejo do casal era engravidar e ter um filho em conjunto.

No reality show da família, tanto a Kardashian quanto o marido abordam o assunto várias vezes e já tinham realizado diversos tratamentos de fertilidade para facilitar o processo.

Depois de tanto, o desejo finalmente realizou-se e Kourtney contou ao marido da forma mais incomum que pode ser visto nas redes sociais da irmã de Kim Kardashian.

No vídeo que partilhou, pode-se ver Kourtney com um cartaz no qual de se lê: “Travis, estou grávida”. A estrela segura a mensagem em pleno concerto da banda do marido.

O artista mostra-se surpreendido com a notícia e, entre gritos da plateia, sai do palco para abraçar a mulher.

É de relembrar que Travis é pai de Landon, de 19 anos, e Alabama, de 17 anos, de um relacionamento terminado com Shanna Moakler. Já Kourtney é mãe de três, frutos da relação com Scott Disick: Mason, de 13 anos, Penelope, de dez anos, e Reign, de oito.