Kourtney Kardashian sobre tratamentos de fertilização: “Não tem sido a melhor experiência”

Kourtney Kardashian abordou abertamente a questão da fertilização in vitro num dos episódios do “reality show” “The Kardashians”.

A irmã mais velha do clã Kardashian sonha em voltar a abraçar a maternidade e, desta vez ao lado de Travis Barker, motivo pelo qual ainda não desistiu dos tratamentos de fertilização in vitro (FIV).

Em um dos episódios do “reality”, a socialite, de 43 anos, foi questionada pela mãe sobre como correu a consulta ao que respondeu: “Horrível”. “O Travis e eu queremos ter um bebé e o meu médico levou-nos para este caminho da fertilização in vitro e não tem sido a melhor experiência”, explicou.

Kourtney Kardashian relatou os efeitos secundários do procedimento: “A medicação deixou-me, basicamente, em depressão. […] Tenho tudo para ser feliz. Estou apenas um pouco em baixo. Estou com mau humor e com as hormonas desequilibradas. Metade do tempo fico lunática”.

A irmã de Kim Kardashian já é mãe de três filhos, Mason, de 11 anos, Penelope, de nove e Reign, de seis, frutos do relacionamento que manteve Scott Disick. Recorde-se que Kourtney Kardashian e Travis Barker deram o nó em Las Vegas, nos Estados Unidos.