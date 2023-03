Kris Jenner regista marca “Kardashian Jenner Productions”

Kris Jenner tirou mais um truque da manga e registou a marca “Kardashian Jenner Productions”.

A informação foi avançada pelo site “TMZ”, que teve acesso a alguns documentos relativos ao tema.

Apesar de ainda não se saber ao certo o que a empresária está a preparar, é preciso notar que se aproxima uma nova temporada do “reality show” da família, “The Kardashians”, no próximo dia 14 de abril, no Hulu.

O programa conta já com duas temporadas, no entanto, esta família tem sido acompanhada há bastante mais tempo. “Keeping Up with the Kardashians” estreou-se em 2007 e tem 20 temporadas.