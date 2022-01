Kylie Jenner confunde bandeira da Austrália e é críticada

A empresária norte-americana está a ser destaque nas redes sociais depois de ter confundido a bandeira da Austrália.

Kylie Jenner fez uma publicação no Twitter, esta sexta-feira, relacionada com a própria marca de maquilhagem – Kylie Cosmetics – na qual anunciou os novos sites no Reino Unido, Alemanha, França e Austrália, a partir de 7 de outubro.

No entanto, em vez de usar a bandeira da Austrália para ilustrar o país usou a das Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, sendo posteriormente criticada pelos internautas

“Olá Kylie, a minha equipa quer que saibas que essa não é a bandeira australiana. A minha equipa também quer que saibas que se escreveres a palavra “Austrália” no telemóvel a bandeira australiana aparecerá automaticamente”, referiu um utilizador. “A Kylie não está a usar a bandeira da Geórgia do Sul em vez da bandeira da Austrália…”, acrescentou outra.

