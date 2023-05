Kylie Jenner e Timothée Chalamet: Fonte afirma que o foco principal da empresária “é ser mãe”

Uma fonte próxima de Kylie Jenner afirmou que o alegado relacionamento entre a empresária e Timothée Chalamet “não é sério”, mas que Kylie quer “ser mãe”

Kylie Jenner e Timothée Chalamet continuam a aproveitar a companhia um do outro. Uma fonte próxima da filha mais nova de Kris Jenner disse à “People” que os dois passam tempo juntos quando ambos estão Los Angeles, nos Estados Unidos: “A Kylie gosta de namorar, mas o seu foco principal é ser mãe”, confirmou a fonte, esclarecendo que o relacionamento “não é sério”.

Em meados de abril, a “People” tinha noticiado que Jenner e Chalamet tinham-se conhecido no início deste ano num evento que decorreu na Europa. Desde então, a empresária e o ator começaram a sair e a conhecer-se melhor.

Recorde-se que Kylie Jenner é mãe de Stormi Webster, de cinco anos, e Aire, de 15 meses, frutos do relacionamento terminado com o “rapper” Travis Scott, com quem namorava desde 2017.