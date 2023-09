Kylie Jenner e Timothée Chalamet mostram-se próximos no US Open

Kylie Jenner e Timothée Chalamet trocaram olhares apaixonados e beijos intensos durante a final do US Open. Veja algumas fotografias.

No topo dos casais mais improváveis dos últimos tempos, está Kylie Jenner e Timothée Chalamet. Após terem-se divertido ao som de Beyoncé, durante um concerto da Renaissance Tour, o casal voltou a dar que falar, desta vez durante o US Open.

Ao evento compareceram dezenas de caras conhecidas, mas os holofotes estiveram direcionados para a empresária, de 26 anos, e para o ator, de 27, que não pararam de trocar olhares apaixonados e beijos intensos.

Recorde-se que, a última relação conhecida da mais nova do clã Kardashian foi com o “rapper” Travis Scott, com quem tem dois filhos, Stormi, de cinco anos, e Aire Webster, que nasceu em fevereiro do ano passado, completando assim um ano e meio.