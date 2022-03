Kylie Jenner e Travis Scott tatuam nome da filha [vídeo]

Para assinalar o segundo aniversário de Stormi Webster, Kylie Jenner revelou, através das redes sociais, um momento especial.

Este sábado, dia 1 de fevereiro, foi especial para Kylie Jenner. A empresária comemorou o segundo aniversário da bebé e, na conta oficial de Instagram, Kylie Jenner assinalou a data com uma sequência de fotografias e um vídeo em que surge a tatuar o nome da filha, no braço, com o ex-namorado, Travis Scott.

“E de um momento para o outro ela completou dois anos. Feliz aniversário. Dia 1 de fevereiro às 4h43 a minha vida mudou para sempre. Estávamos destinadas uma para a outra”, afirmou a socialite na descrição da publicação.

https://www.instagram.com/p/B8B8IZzngAM/