Kylie Jenner fala sobre casamento após alegada reconciliação com Travis Scott

Kylie Jenner falou sobre casamento após os rumores de uma alegada reconciliação com Travis Scott.

A empresária, de 23 anos, que se mostrou cúmplice com artista, de 29, ao posar em frente dos fotógrafos em casal e também em família passadeira vermelha do 72º Annual Parsons Benefit, abordou o tema casamento durante a reunião de “Keeping Up With the Kardashians”.

Questionada sobre se pretende casar, a irmã mas nova do clã Kardashian/Jenner admitiu que “não está a pensar em casamento”, “mas gostaria” de se casar um dia.

De recordar que Kylie Jenner e Travis Scott têm uma filha em comum, Stormi, de três anos.