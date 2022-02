Kylie Jenner já foi mãe pela segunda vez

Kylie Jenner já foi mãe pela novamente. O bebé é o segundo fruto da relação amorosa com o “rapper” Travis Scott.

A influenciadora digital foi partilhando alguns momentos desta segunda gravidez no perfil de Instagram. Este domingo, a empresária anunciou o nascimento do filho mais novo, com uma fotografia a preto e branco.

“2/2/22”, escreveu Kylie Jenner.

Entre as várias mensagens de parabéns, destaque para o comentário da irmã mais velha, Kourtney Kardashian. “A vida de uma mãe de dois”, escreveu a namorada do músico e baterista Travis Barker.

Lembre-se que Kylie Jenner e Travis Scott também são pais da filha mais velha, Stormi, de quatro anos.