Lady Gaga atingida na cabeça com objeto durante concerto

Lady Gaga foi atingida com um objeto na cabeça quando estava a meio de um concerto da sua digressão de verão “The Chromatica Ball”, no Canadá.

A artista subiu ao palco em Toronto, no Canadá, para dar um espetáculo da sua “tour”, que tinha sido adiada. Durante a canção “Hold My Hand”, que faz parte da banda sonora do filme “Top Gun – Maverick, a cantora foi atingida com um objeto vindo de um fã da plateia.

As imagens do momento em que a intérprete é atingida tornaram-se virais nas redes sociais. Mais tarde, perceberam que se tratava de um peluche.

A Imprensa internacional avançou que Lady Gaga continuou o espetáculo como se nada tivesse acontecido.