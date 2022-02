Em lágrimas, Vítor Emanuel lembra convite de Cristina para integrar “Festa é Festa”

Em lágrimas, Vítor Emanuel lembrou, esta quarta-feira, 28 de abril, o convite da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, para integrar o elenco da nova novela “Festa é Festa”.

Depois de ter estado afastado da televisão durante sete anos, o ator está de volta ao pequeno ecrã para dar vida a “José Carlos Peixoto” na trama que acontece na aldeia de Belavida.

O momento do convite de Cristina Ferreira e João Patrício para fazer parte do projeto foi tão marcante para o intérprete que não aguentou a emoção ao recordá-lo durante a conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no matutino “Dois às 10”.

“A própria chamada é brutal porque não é uma chamada convencional, foi uma videochamada e tive um orgulho em mim e nas pessoas que me ligaram gigante. A Cristina liga-me juntamente com o Patrício e fazem-me uma videochamada”, contou.

“Disseram: ‘Então olha, nós temos aqui um projeto para ti, achamos que está aqui um personagem que é cinco estrelas e estamos a contar contigo, gostamos muito de ti, esta direção tem te muito em conta e apreciamos a tua pessoa, o teu trabalho”, recordou Vítor Emanuel, após ter adiantado que ficou “um bocadinho stressado” e “sem saber o que dizer”.

Lembre-se que, em 2019, numa conversa com a apresentadora Júlia Pinheiro, o ator abriu o livro sobre o tempo em que não surgiu qualquer oportunidade profissional na televisão e teve de ir trabalhar para as obras.