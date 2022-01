Laura Figueiredo agradece apoio: “Um dia de cada vez”

Quase um mês depois da morte de Sara Carreira, a mulher de Mickael Carreira, Laura Figueiredo, agradeceu o apoio e o carinho dos fãs.

A apresentadora, que tem estado afastado das redes sociais, partilhou no Instagram excertos de um direto que fez com os fãs, que estava previsto desde outubro do ano um vídeo, no qual destacou todas as mensagens que tem recebido.

“Ano novo, mês novo, semana nova. Obrigada a todos por tudo, por todo o carinho e por todas a mensagens. Quero voltar a conversar convosco, a dar-vos os bons dias, a motivar-vos. Um dia de cada vez. A voltar a estar perto de vocês como é normal por aqui”, pode ler-se na publicação.

De recordar que Sara Carreira morreu a 5 de dezembro num acidente de viação na A1, na zona de Santarém, do qual resultaram três feridos, um dos quais o namorado, Ivo Lucas, que esteve internado no hospital Santa Maria durante vários dias.

Mickael Carreira também já partilhou a tristeza da perda da irmã mais nova, sublinhando que aprendeu muito com Sara Carreira.