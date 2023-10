Laura Figueiredo alvo de xenofobia: “Não vamos normalizar a incitação ao ódio”

Após ter-se justificado sobre o sotaque brasileiro, Laura Figueiredo foi alvo de xenofobia e recorreu às redes sociais para falar sobre o assunto.

Laura Figueiredo recorreu às redes sociais, após ter sido vítima de xenofobia, para falar sobre o assunto. A mulher de Mickael Carreira, que, apesar do pai ser português, nasceu no Brasil, foi criticada por falar com sotaque brasileiro.

“Vamos ser sensatos: na minha situação é muito fácil, eu tenho uma situação privilegiada. Tenho dupla nacionalidade, domino ambos os sotaques e se quiser falar só com sotaque português, falo. Se quiser falar só com sotaque brasileiro, falo. Passar despercebida só para não causar incómodo a terceiros é me fácil”, começou por referir, mostrando-se desconfortável com a situação em questão.

“Perceber que até em televisão está ok indagarem sobre o porquê do meu sotaque quando sabem perfeitamente que eu nasci no Brasil, que moro em Portugal, mas que em casa esse é o meu sotaque, porque isso já foi explicado, já o fiz, é pura maldade, é xenofobia”, acrescentou.

“Não quero que os meus filhos cresçam num mundo assim”, continuou, referindo-se à xenofobia como “crime”. “Vamos não normalizar a incitação ao ódio”, escreveu, recordando que o pai emigrou para o Brasil em busca de melhores condições de vida.