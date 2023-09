Laura Figueiredo celebra os dois meses do filho: “O amor é a chave”

Esta terça-feira, dia 5 de setembro, Laura Figueiredo assinala os dois meses do filho Gabriel, fruto da relação com Mickael Carreira.

No dia 5 de julho, Laura Figueiredo e Mickael Carreira davam as boas-vindas ao seu segundo filho, Gabriel. Esta terça-feira, a antiga apresentadora televisiva assinalou os dois meses de vida do bebé.

“Dois meses do nosso Gabi. A amar descobrir este mundo azul, mas a amar ainda mais ver diariamente este amor de irmãos”, começou por escrever.

“Desde que estava grávida que o Gabriel reagia à voz da Bea, mas ver os dois agora chega a tirar-me o ar de tanto amor e cumplicidade. A Bea tem sido uma agradável surpresa provando que todas as conversas que tivemos durante a gravidez cumpriram em parte o seu papel, a outra parte é mérito da menina doce e maravilhosa que tenho a sorte de ter”, contou.

“Não há ciúmes, mas se ela precisa de mim fala comigo e sempre que estou mais atrapalhada com o mano ajuda e compreende. Sabem que mais o amor é a chave de tudo”, completou.