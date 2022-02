Laura Figueiredo chora em direto com mensagem de Mickael Carreira

Laura Figueiredo esteve à conversa com Maria Botelho Moniz, nesta sexta-feira, 12 de novembro, e acabou por ser emocionar com a carta do marido.

A empresária, de 35 anos, foi uma das convidadas do matutino “Dois às 10”, na TVI, para apresentar a nova coleção da sua marca “BELAFI”, no entanto acabou por ser surpreendida com uma emocionante carta de Mickael Carreira.

“Tu és uma mãe incrível. Todos os dias vejo isso acontecer. És uma mulher cheia de força, com uma energia que move montanhas e quando o assunto é a Beatriz moves o mundo. És um exemplo para a nossa filha e não podia sentir maior orgulho nisso. Vocês são a minha vida. Mais uma coleção que nasce com um sonho a que dedicaste durante tanto tempo. Quero ver-vos sempre brilhar e tudo o que fazem. Sabes que estarei sempre ao vosso lado”, leu a também antiga apresentadora.

A mulher do cantor Mickael Carreira não conseguiu conter a emoção e acabou por se desfazer em lágrimas.

“É tão bom quando alguém que tu amas, não só te ama como te apoia, e tu sentes que vive o mesmo sonho contigo e fica feliz pelas tuas vitórias. A opinião dele é muito importante para mim. E quando o vejo a chorar, digo: ‘Consegui’ “, afirmou.